Cina: focus sulle opportunità offerte dalla CAFTA 3.0 alla China-ASEAN Expo

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 23esima edizione della China-ASEAN Expo metterà in evidenza le nuove opportunità commerciali nell’ambito dell’Area di libero scambio Cina-ASEAN (CAFTA) 3.0, con la partecipazione prevista di oltre 3.400 aziende provenienti da più di 70 Paesi e regioni, hanno riferito mercoledì gli organizzatori dell’evento.

In programma dal 17 al 21 settembre a Nanning, capoluogo della regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, la fiera si estenderà su circa 170.000 metri quadrati, presentando gli ultimi risultati raggiunti nella cooperazione tra Cina e ASEAN.

Incentrato sul tema “Opportunità della CAFTA 3.0, una vita migliore”, l’evento presenterà prodotti e progetti in settori che spaziano dalle industrie tradizionali alle comunicazioni digitali, dallo sviluppo sostenibile all’intelligenza artificiale (IA).

Una zona dedicata all’IA presenterà oltre 500 prodotti, mentre una nuova area espositiva metterà in evidenza l’interesse dei Paesi dell’ASEAN per progetti e applicazioni nel settore dei trasporti, della logistica intelligente, dell’IA, della gestione urbana e dello sviluppo dei parchi industriali.

Le autorità scientifiche e tecnologiche e le istituzioni high-tech di Paesi tra cui Cambogia, Indonesia, Malesia e Thailandia invieranno delegazioni alla fiera.

Timor Est parteciperà per la prima volta in qualità di membro a pieno titolo dell’ASEAN e co-organizzatore dell’esposizione, riunendo a Nanning tutti gli 11 Stati membri dell’ASEAN a seguito dell’espansione del blocco.

Inoltre, durante la fiera si terranno oltre 50 attività di promozione del commercio e degli investimenti, incentrate sulla relativa agevolazione, sull’integrazione economica regionale e sulla cooperazione transfrontaliera nelle catene industriali e di approvvigionamento.

Cina e ASEAN stanno lavorando per accelerare l’attuazione del Protocollo di aggiornamento della CAFTA 3.0. Firmato nell’ottobre 2025, il protocollo riguarda settori come l’economia digitale e lo sviluppo sostenibile.

La Cina è rimasta il principale partner commerciale dell’ASEAN per 17 anni consecutivi, mentre l’ASEAN è stato il principale partner commerciale della Cina per sei anni consecutivi.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).