Cina: fiori di loto in piena fioritura al Lago dell’Est di Wuhan (1)

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata l’11 agosto 2026, mostra dei fiori di loto nell’area panoramica del Lago dell’Est a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei. All’inizio dell’autunno, i boccioli sono in piena fioritura qui nell’area, che si estende su una superficie d’acqua di 33 chilometri quadrati.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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