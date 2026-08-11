WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata l’11 agosto 2026, mostra dei fiori di loto nell’area panoramica del Lago dell’Est a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei. All’inizio dell’autunno, i boccioli sono in piena fioritura qui nell’area, che si estende su una superficie d’acqua di 33 chilometri quadrati.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]