Cina: infrastrutture di ricarica per EV in rapida crescita nei primi sette mesi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le infrastrutture cinesi per la ricarica dei veicoli elettrici (EV) hanno continuato a espandersi rapidamente, con il numero totale di punti di ricarica che ha raggiunto i 23,68 milioni alla fine di luglio 2026, in aumento del 41,9% su base annua, ha dichiarato ieri l’Amministrazione nazionale dell’energia.

Del totale, le strutture di ricarica pubbliche erano 5,099 milioni, con un incremento del 21,3% rispetto a un anno prima.

Alla fine del mese scorso, le strutture di ricarica private ammontavano a 18,58 milioni di unità, con un incremento del 48,8% su base annua.

I dati, provenienti dalla piattaforma nazionale di monitoraggio e assistenza delle infrastrutture di ricarica, evidenziano la continua espansione della rete cinese di supporto ai veicoli elettrici, parallelamente al forte aumento delle relative vendite.

Secondo i dati del settore pubblicati all’inizio di questo mese, nel luglio 2026 le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) in Cina hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di veicoli nuovi.

Solo nel mese di luglio, la produzione e le vendite di NEV hanno superato rispettivamente 1,57 milioni e 1,56 milioni di unità, con aumenti rispettivamente del 26,8% e del 23,7% su base annua, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

Mentre le vendite di NEV continuano a crescere vertiginosamente, la Cina sta accelerando il miglioramento della propria rete di ricarica per tenere il passo con la crescente domanda.

Nell’ottobre 2025, il Paese ha presentato un piano d’azione triennale per migliorare le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in Cina, con l’obiettivo di realizzare entro la fine del 2027 una rete nazionale composta da 28 milioni di punti di ricarica, con una capacità di ricarica pubblica superiore a 300 milioni di chilowatt.

Secondo un piano d’azione per il raggiungimento del picco delle emissioni di carbonio durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), la Cina punta ad aumentare al 30% entro il 2030 la quota dei NEV sul proprio parco veicoli complessivo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).