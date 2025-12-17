PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’avvio delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola del Porto di libero scambio (FTP) di Hainan rappresenta la chiara posizione della Cina contro il protezionismo e un passo importante verso la promozione della globalizzazione economica, ha dichiarato Huang Hanquan, economista cinese.

Huang, a capo dell’Accademia cinese di ricerca macroeconomica, ha formulato queste osservazioni durante l’ultima puntata del China Economic Roundtable, un talk show per tutti i media organizzato dall’agenzia di stampa Xinhua.

L’avvio di giovedì segna una tappa fondamentale nella spinta all’apertura della seconda maggiore economia mondiale. Questa mossa invia al mondo un messaggio concreto: la Cina ha preso una decisione significativa per aprirsi ulteriormente, ha affermato Huang.

Secondo il direttore, l’iniziativa mira inoltre a fissare un punto di riferimento per un’apertura di livello più elevato, immettendo nuovo slancio nella difesa del multilateralismo e del libero scambio e promuovendo una globalizzazione economica inclusiva e universalmente vantaggiosa.

“Si tratta di una mossa strategica per allinearsi alle norme economiche e commerciali internazionali ad alto standard e ampliare costantemente l’apertura istituzionale”, ha osservato Huang. “Ciò offre alla Cina un’importante piattaforma per adattarsi e utilizzare al meglio le norme economiche e commerciali internazionali, partecipando attivamente alla loro formulazione”.

Huang ritiene che l’economia cinese sia passata da una crescita rapida a uno sviluppo di alta qualità e si trovi ora in una fase cruciale di trasformazione del modello di crescita, ottimizzazione della struttura economica e cambiamento dei motori di crescita.

In quanto importante banco di prova per le riforme in Cina, Hainan si assume l’importante missione di aprire nuovi percorsi e accumulare nuove esperienze per la costruzione di un’economia socialista di mercato ad alto standard, in particolare in ambiti chiave come commercio e investimenti, sistemi fiscali e finanziari e regolamentazione governativa, ha aggiunto Huang.

