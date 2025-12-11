Cina: esperti riuniti al simposio sull’uso pacifico della tecnologia spaziale

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Martedì si è aperto il Simposio Internazionale 2025 sull’Uso Pacifico della Tecnologia Spaziale – Salute (IPSPACE 2025) a Boao, una cittadina costiera nella provincia insulare cinese di Hainan.

Circa 50 esperti e astronauti provenienti dalla Cina e dall’estero sono stati invitati all’evento di tre giorni per discutere temi tra cui l’uso pacifico della tecnologia spaziale e le opportunità e le sfide che attendono la cooperazione spaziale globale.

Gli esperti presenti al simposio hanno sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale per promuovere una crescita sostenibile del settore spaziale.

Driss El Hadani, vice direttore dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico, ha affermato che lo spazio è “la più grande infrastruttura condivisa da tutta l’umanità”. Affrontare sfide comuni come le risorse orbitali limitate e la crescente minaccia dei detriti spaziali richiede sforzi congiunti.

“Mi fa piacere vedere che alcune organizzazioni e istituzioni stanno già conducendo ricerche pertinenti su queste questioni”, ha affermato il vice direttore.

Luo Ge, direttore generale della China Association of Remote Sensing Application, ha dichiarato che lo sviluppo dell’industria spaziale non può basarsi su sforzi isolati.

Una cooperazione globale rafforzata accelererà lo sviluppo aerospaziale della Cina e ne condividerà i benefici con tutte le nazioni partecipanti, ha osservato Luo.

Anche l’astronauta italiano Paolo Nespoli ha condiviso questo punto di vista. Ha sottolineato che l’umanità deve perseguire uno sviluppo aerospaziale comune attraverso la cooperazione e favorire il miglioramento reciproco attraverso la competizione.

