SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una nuova unità nucleare che utilizza Hualong One, un reattore nucleare di terza generazione progettato in Cina, ieri ha avviato le operazioni commerciali nella provincia meridionale cinese del Guangdong, secondo quanto riferito dalla China General Nuclear Power Corporation (CGN).

L’entrata in funzione dell’unità N.2 segna il completamento e la piena operatività della prima fase del progetto della centrale nucleare di Taipingling, il primo impianto nucleare della Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao a utilizzare la tecnologia Hualong One. L’unità N.1 del progetto è entrata in funzione nell’aprile di quest’anno.

Situato nella contea di Huidong, nella città di Huizhou, il progetto prevede complessivamente sei unità Hualong One. Le due unità della prima fase sono state approvate nell’aprile 2019, mentre la costruzione dell’unità N.2 è iniziata nell’ottobre 2020.

Secondo Zhang Guoqiang, presidente della CGN Huizhou Nuclear Power Co., Ltd., le due unità dovrebbero generare ogni anno oltre 18 miliardi di chilowattora, sufficienti a fornire energia a quasi 2 milioni di persone, riducendo le emissioni di anidride carbonica di 16,63 milioni di tonnellate all’anno.

Il reattore Hualong One rispetta i più elevati standard di sicurezza a livello mondiale e rappresenta un’importante pietra miliare nello sviluppo innovativo dell’energia nucleare del Paese.

Secondo gli esperti, il completamento della prima fase del progetto della centrale nucleare di Taipingling costituisce un passo importante nel potenziamento delle capacità di approvvigionamento di energia pulita della Greater Bay Area e nel perseguimento dei due obiettivi cinesi relativi al carbonio.

La Cina punta a istituire sostanzialmente entro il 2030 un nuovo sistema energetico pulito, a basse emissioni di carbonio, sicuro ed efficiente, secondo un piano quinquennale pubblicato recentemente dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dall’Amministrazione nazionale dell’energia.

Il piano invita a sviluppare l’energia nucleare in modo proattivo e ordinato, dando priorità alla sicurezza, con l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 una capacità nucleare installata in esercizio di circa 110 gigawatt.

Alla fine del 2025, la Cina disponeva di 112 unità nucleari operative, in costruzione o la cui costruzione era stata approvata. Durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), il numero delle unità nucleari in esercizio commerciale dovrebbe superare quota 100.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).