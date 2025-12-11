Cina: il drone Jiutian effettua il suo primo volo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un grande drone senza pilota (UAV), chiamato “Jiutian”, giovedì ha completato il suo volo inaugurale, secondo quanto riferito dalla Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Il drone, sviluppato internamente per usi generali e lungo 16,35 metri con un’apertura alare di 25 metri, ha spiccato il volo a Pucheng, nella provincia di Shaanxi, nel nord-ovest della Cina.

L’aeromobile vanta un peso massimo al decollo di 16 tonnellate e una capacità di carico di 6.000 chilogrammi. Può operare fino a 12 ore con un’autonomia di trasferimento di 7.000 chilometri, secondo l’AVIC, che lo ha progettato.

Grazie all’ampia capacità di carico, alla quota operativa elevata, all’ampio range di velocità e alla capacità di decollo e atterraggio su piste brevi, l’UAV è pensato per diverse missioni civili. Il suo sistema modulare di carico utile consente impieghi che vanno dalle consegne precise di carichi pesanti in aree remote, alle comunicazioni d’emergenza e al soccorso in caso di calamità, fino al rilievo geografico e alla mappatura delle risorse.

