Cina: drone di grandi dimensioni completa un primo volo logistico in alta quota

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’FP-985 “Taurus”, un drone ad ala fissa di grandi dimensioni sviluppato a livello nazionale in Cina, mercoledì ha completato un volo logistico di lunga distanza attraversando le regioni ad alta quota tra Sichuan e Xizang.

Carico di specialità locali, tra cui tè al burro e prodotti lattiero-caseari di yak, il Taurus ha percorso oltre 1.100 chilometri dalla città di Nyingchi, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, fino alla contea autonoma Qiang di Beichuan, nella provincia del Sichuan, segnando il successo del primo volo di collaudo logistico del Paese per un drone di grandi dimensioni in un ambiente composto da altipiani.

Sviluppato dalla Aerospace Times Feipeng Co., Ltd., il drone è progettato per operare in ambienti difficili e impegnativi come altipiani, isole e altre regioni con caratteristiche geografiche complesse. Vanta un peso massimo al decollo di 5,7 tonnellate, una capacità di carico utile superiore alle 2 tonnellate e un’autonomia di trasferimento che supera i 2.000 chilometri.

È in grado di effettuare trasporti di merci a lungo raggio in condizioni estreme, che vanno dalle aree fredde degli altipiani agli ambienti insulari caratterizzati da nebbia salina. Supporta inoltre decolli e atterraggi corti negli aeroporti standard e può essere dispiegato con flessibilità anche su piste non attrezzate.

Secondo l’azienda, il velivolo è in grado di operare in modo continuativo in tutte le condizioni meteorologiche, grazie a funzioni quali antighiaccio e sghiacciamento, protezione contro i fulmini ed elevata resistenza ai venti forti.

I funzionari hanno sottolineato che il successo del volo contribuirà a promuovere lo sviluppo della logistica a bassa quota nel Sichuan e nello Xizang, agevolando il trasporto dei prodotti agricoli, sostenendo la crescita economica regionale della Cina occidentale e migliorando le capacità di risposta alle emergenze.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).