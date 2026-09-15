Cina: diffusione globale dei farmaci innovativi segnala crescente riconoscimento

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quest’anno i farmaci innovativi cinesi hanno raggiunto una diffusione più ampia sui mercati globali, riflettendo il crescente riconoscimento internazionale delle innovazioni farmaceutiche sviluppate nel Paese, ha dichiarato ieri l’autorità cinese per la regolamentazione dei farmaci.

Il valore complessivo degli accordi di concessione di licenze all’estero relativi ai farmaci innovativi cinesi ha superato quest’anno i 120 miliardi di dollari statunitensi, con un aumento del 36% su base annua. I pagamenti anticipati previsti da tali accordi hanno superato i 10 miliardi di dollari, mentre il valore medio per operazione ha continuato a crescere, secondo i dati pubblicati dall’Amministrazione nazionale dei prodotti medici (NMPA) durante la cerimonia di inaugurazione di una settimana nazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla sicurezza dei farmaci.

Negli ultimi anni, l’autorità cinese per la regolamentazione dei farmaci ha accelerato le riforme volte a migliorare la qualità del settore farmaceutico e a promuovere l’innovazione, ha osservato un funzionario dell’NMPA.

Nel 2025 sono state registrate a livello nazionale oltre 2.900 sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci, con un aumento del 18% su base annua e un nuovo record in termini di portata. Lo scorso anno il numero delle sperimentazioni cliniche sulle terapie cellulari e geniche è cresciuto di circa il 30%, evidenziando una vivace attività nei settori più avanzati dello sviluppo farmaceutico.

Le riforme normative hanno inoltre contribuito all’immissione sul mercato di un maggior numero di prodotti innovativi. Dall’inizio del 2026 sono stati approvati per la commercializzazione complessivamente 59 farmaci innovativi e 51 dispositivi medici innovativi, tra cui 13 farmaci “primi nella loro classe”, caratterizzati da nuovi meccanismi d’azione o nuovi obiettivi terapeutici.

Con lo sguardo rivolto all’ecosistema innovativo cinese, le multinazionali farmaceutiche hanno intensificato gli investimenti nel Paese, costruendo e ampliando centri di ricerca e sviluppo e basi produttive.

A marzo, il colosso farmaceutico statunitense Eli Lilly, puntando sulla forte domanda del mercato cinese di trattamenti per il diabete di tipo 2 e per l’obesità, ha annunciato l’intenzione di investire 3 miliardi di dollari statunitensi in Cina nel prossimo decennio, con l’obiettivo di ampliare la capacità produttiva della catena di approvvigionamento. L’investimento ha rappresentato un’altra mossa significativa da parte dell’azienda per consolidare la propria presenza nel Paese.

L’NMPA ha dichiarato che migliorerà ulteriormente i meccanismi di comunicazione nelle prime fasi dello sviluppo dei farmaci, fornirà indicazioni normative mirate per i prodotti chiave e garantirà canali di sperimentazione efficienti e rapidi, al fine di sostenere l’innovazione farmaceutica.

-Foto Xinhua-

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