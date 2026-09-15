Ceuta, Brunner “L’integrità dell’area Schengen è rimasta intatta”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La maggioranza delle persone entrate a Ceuta sono rientrate in Marocco in poche ore, l’integrità dell’area Schengen è rimasta intatta, grazie anche alle autorità della Spagna e alla cooperazione con il Marocco”. Lo ha detto il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo, nel dibattito sulla crisi a Ceuta. Con il Marocco c’è l’impegno a “continuare a lavorare insieme sui rimpatri”, ha sottolineato Brunner.

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