Ceuta, Brunner “L’integrità dell’area Schengen è rimasta intatta”

IPA56424408 - Magnus Brunner, European Commissioner for Home Affairs and Migration during the meeting of the interior ministers of the MED5 countries Italy, Cyprus, Greece, Malta, Spain in Naples April 12, 2025.

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La maggioranza delle persone entrate a Ceuta sono rientrate in Marocco in poche ore, l’integrità dell’area Schengen è rimasta intatta, grazie anche alle autorità della Spagna e alla cooperazione con il Marocco”. Lo ha detto il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, a Strasburgo, nel dibattito sulla crisi a Ceuta. Con il Marocco c’è l’impegno a “continuare a lavorare insieme sui rimpatri”, ha sottolineato Brunner.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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