Oman, attacco a una petroliera: 23 marinai salvi, due risultano ancora dispersi

MUSCAT (OMAN) (ITALPRESS) – La petroliera “El Gaia”, battente bandiera di Panama, è stata rimorchiata in un porto omanita dopo l’incendio scoppiato nella sala macchine a seguito di un attacco. Lo ha reso noto il Centro per la sicurezza marittima del Sultanato dell’Oman. Secondo il comunicato diffuso oggi, la nave si trovava a circa 103 miglia nautiche a nord-est della provincia di Musandam quando è stata colpita. Una unità della marina omanita ha evacuato 23 membri dell’equipaggio; due restano ancora dispersi.

L’agenzia britannica UKMTO aveva in precedenza segnalato un nuovo incidente nello Stretto di Hormuz: una nave colpita da un proiettile di natura e provenienza non specificate. Il rapporto, basato su fonte definita “affidabile”, è giunto in ritardo e non indica né l’orario preciso dell’attacco né la posizione esatta dell’unità all’interno del canale. Lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico petrolifero mondiale, è teatro da mesi di incidenti ripetuti sullo sfondo delle tensioni tra Iran e Stati Uniti. Solo pochi giorni fa la stessa UKMTO aveva segnalato un altro attacco con proiettile sconosciuto contro una nave in transito; un episodio analogo era stato registrato il 13 settembre.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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