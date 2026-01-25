PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 2 settembre 2024 mostra il progetto integrato eolico-ittico “Fuxi No. 1” della China General Nuclear Power Corporation (CGN) a Shanwei, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. La Cina è la potenza globale indiscussa nell’energia eolica. Dal Gobi al mare, l’energia del vento rappresenta uno dei pilastri della transizione del Paese verso un modello di sviluppo più pulito e sostenibile.

Per 15 anni consecutivi, la Cina si è classificata al primo posto a livello mondiale per capacità eolica installata. Alla fine di novembre 2025, la capacità totale installata aveva superato i 600 milioni di kilowatt, superando di gran lunga quella di qualsiasi altra nazione, secondo dati ufficiali.

Con vasti parchi eolici onshore nelle regioni settentrionali e occidentali e progetti offshore in rapida espansione lungo la costa orientale, l’energia eolica cinese non solo fornisce elettricità pulita a milioni di famiglie, ma svolge anche un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni di carbonio.

Oltre i propri confini, la Cina ha condiviso attivamente i suoi risultati verdi. Nel periodo 2021-2025, i prodotti eolici e fotovoltaici esportati dalla Cina hanno contribuito a ridurre circa 4,1 miliardi di tonnellate di emissioni di carbonio in altri Paesi, secondo dati ufficiali.

Sostenuta dal più grande sistema di energie rinnovabili al mondo, da una continua innovazione tecnologica e da un forte supporto politico, la Cina è pronta a proseguire la cooperazione internazionale per promuovere la transizione globale verso un futuro verde e a basse emissioni di carbonio, contribuendo alla visione condivisa di un mondo pulito e bello.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).