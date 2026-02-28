Cina: dal 2027 rilascerà simultaneamente certificati di morte cartacei ed elettronici

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A partire dal primo gennaio 2027 le istituzioni mediche cinesi inizieranno a rilasciare simultaneamente certificati di morte cartacei ed elettronici, come parte degli sforzi volti a migliorare l’efficienza e i servizi pubblici, secondo una circolare pubblicata venerdì.

La circolare, emessa congiuntamente da cinque dipartimenti governativi tra cui la Commissione sanitaria nazionale, mira a standardizzare la registrazione e la gestione delle informazioni relative ai certificati medici di decesso e a promuovere l’applicazione delle credenziali elettroniche, rendendo le relative procedure più agevoli per il pubblico.

A partire dal primo luglio di quest’anno, le istituzioni mediche e sanitarie nel Paese adotteranno un formato e un sistema di codifica unificati per i certificati medici di morte. Sia i documenti cartacei sia i certificati elettronici avranno pari validità legale, si legge nella circolare.

Le autorità istituiranno inoltre un sistema informativo elettronico unificato a livello nazionale per i certificati medici di decesso, regolando le tempistiche di rilascio e i sigilli elettronici e ottimizzando le procedure per il rilascio e la riemissione dei certificati nelle diverse circostanze.

Un certificato medico di morte, rilasciato dalle istituzioni sanitarie per certificare il decesso di una persona e la causa di morte, è un documento chiave richiesto per la cancellazione della registrazione di residenza e per le pratiche funerarie, ed è gestito congiuntamente dalle autorità sanitarie, di pubblica sicurezza e degli affari civili.

