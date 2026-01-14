HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle turiste posano per alcune fotografie nel quartiere storico-culturale del barocco cinese di Harbin, nella provincia nord-orientale dello Heilongjiang, il 13 gennaio 2026. Harbin è una delle principali destinazioni del turismo invernale nel nord-est della Cina e questo quartiere della città sta attirando un numero crescente di visitatori. Il complesso architettonico centenario, che fonde stili cinesi e occidentali, sprigiona un fascino unico nel picco della stagione invernale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).