Cina: continua ad aumentare il traffico transfrontaliero di cittadini stranieri

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I viaggi dei cittadini stranieri in Cina hanno continuato a crescere nei primi otto mesi di quest’anno, grazie all’estensione della politica di ingresso senza visto e ad altre misure volte ad agevolare l’ingresso dei viaggiatori internazionali nel Paese.

Da gennaio ad agosto, i cittadini stranieri hanno effettuato quasi 61,29 milioni di viaggi attraverso le frontiere cinesi, con un aumento del 19,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, secondo i dati diffusi oggi. Tra gli ingressi in Cina di cittadini stranieri nel periodo, 23,72 milioni sono avvenuti in regime di esenzione dal visto, pari al 77,6% del totale e in aumento del 26,8% su base annua.

I dati sono stati resi noti durante un sotto-forum sulla cooperazione nella gestione dell’immigrazione, organizzato nell’ambito della Conferenza 2026 del Forum globale per la cooperazione in materia di pubblica sicurezza, tenutasi nella città di Lianyungang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu.

La Cina ha progressivamente allentato le norme sui visti per consentire soggiorni più lunghi e una maggiore libertà di viaggio ai visitatori internazionali, nell’ambito degli sforzi volti ad agevolare gli scambi transfrontalieri e a promuovere il turismo in entrata.

Attualmente offre l’ingresso unilaterale senza visto ai cittadini di 50 Paesi, mentre il programma di transito senza visto fino a 240 ore riguarda 57 Paesi.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).