PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel primo trimestre del 2026, nella Cina continentale sono state costituite 13.987 nuove imprese a investimento estero, con una crescita dell’11% su base annua, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio.

Da gennaio a marzo, gli investimenti diretti esteri (FDI) in uso effettivo nella Cina continentale hanno totalizzato 249,6 miliardi di yuan (circa 36,35 miliardi di dollari USA), in calo del 7,3% su base annua, secondo il ministero.

L’uso effettivo degli FDI nel periodo si è attestato a 71,46 miliardi di yuan per l’industria manifatturiera e a 174,6 miliardi di yuan per il settore dei servizi, secondo il ministero.

L’uso effettivo degli investimenti diretti esteri nelle industrie high-tech del Paese è aumentato del 30,7% su base annua, raggiungendo i 102,73 miliardi di yuan, rappresentando il 41,2% del totale, hanno mostrato i dati.

Gli investimenti provenienti da Lussemburgo, Svizzera, Francia e Repubblica di Corea hanno registrato un aumento degli investimenti effettivi nella Cina continentale rispettivamente del 96,8%, 50,4%, 42,3% e 35,2% su base annua, secondo i dati.

(ITALPRESS).