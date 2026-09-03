Cina: ChemELLM 3.0 Pro, l’IA esegue compiti nel settore chimico (1)

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei dispositivi intelligenti basati sul Modello linguistico di grandi dimensioni per l’ingegneria chimica (ChemELLM) 3.0 Pro svolgono attività di collaudo presso l’Istituto di fisica chimica di Dalian (DICP) dell’Accademia cinese delle scienze, a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 2 settembre 2026.

L’ultima versione del primo modello linguistico di grandi dimensioni della Cina destinato all’industria chimica è stata rilasciata lunedì, segnando un significativo salto in avanti dall’acquisizione di conoscenze all’esecuzione intelligente di attività in ambito chimico, e fornendo un nuovo supporto per la gestione di operazioni chimiche complesse, ha affermato il DICP dell’Accademia cinese delle scienze. Il ChemELLM 3.0 Pro è stato sviluppato congiuntamente dal DICP, da iFlytek, Alibaba Cloud Computing e da altre istituzioni e imprese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).