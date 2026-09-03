Cina: ChemELLM 3.0 Pro, l’IA esegue compiti nel settore chimico (2)

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni membri del personale dell’Istituto di fisica chimica di Dalian (DICP) dell’Accademia cinese delle scienze conducono attività sperimentali sul Modello linguistico di grandi dimensioni per l’ingegneria chimica (ChemELLM) 3.0 Pro a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 2 settembre 2026.

L’ultima versione del primo modello linguistico di grandi dimensioni della Cina destinato all’industria chimica è stata rilasciata lunedì, segnando un significativo salto in avanti dall’acquisizione di conoscenze all’esecuzione intelligente di attività in ambito chimico, e fornendo un nuovo supporto per la gestione di operazioni chimiche complesse, ha affermato il DICP dell’Accademia cinese delle scienze. Il ChemELLM 3.0 Pro è stato sviluppato congiuntamente dal DICP, da iFlytek, Alibaba Cloud Computing e da altre istituzioni e imprese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).