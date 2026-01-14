Cina: commercio estero in aumento del 3.8% nel 2025 (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 14 dicembre 2025, mostra una veduta del terminal per container di Longtan nel porto di Nanchino, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Lo scorso anno il valore del commercio estero della Cina ha raggiunto 45.470 miliardi di yuan (circa 6.480 miliardi di dollari USA), in aumento del 3,8% su base annua, secondo i dati diffusi mercoledì dall’Amministrazione generale delle dogane. Si tratta del nono anno consecutivo di crescita del commercio estero cinese dal 2017.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS)
