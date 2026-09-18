Cina: commemorazioni per il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia (3)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata da un drone il 3 agosto 2026, mostra un monumento dedicato alla Lunga Marcia a Sangzhi, nella provincia centrale cinese dello Hunan. Quest’anno ricorre il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia da parte dell’Armata Rossa sotto la guida del Partito comunista cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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