Cina: commemorazioni per il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia (2)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto aerea, scattata da un drone il 10 settembre 2026, mostra una sala commemorativa dedicata a un martire dell’Armata Rossa e un monumento ai martiri rivoluzionari nella contea di Daoxian, nella provincia centrale cinese dello Hunan. Quest’anno ricorre il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia da parte dell’Armata Rossa sotto la guida del Partito comunista cinese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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