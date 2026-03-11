Cina: comincia stagione del raccolto nelle piantagioni di tè a Wuyi (1)

WUYI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una contadina raccoglie foglie di tè primaverili in una piantagione di tè nella contea di Wuyi, città di Jinhua, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 10 marzo 2026. Recentemente, tutti i 128.200 mu (circa 8.546,7 ettari) di piantagioni di tè a Wuyi sono entrati nel pieno della stagione del raccolto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
