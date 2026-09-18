Cina: colloquio tra ministro Esteri e Rubio su interazioni di alto livello

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ha avuto ieri un colloquio telefonico con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio in merito alle interazioni di alto livello tra i due Paesi.

Nel corso del colloquio, Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha affermato che da qualche tempo le relazioni tra Cina e Stati Uniti procedono nel complesso lungo il percorso di stabilità strategica costruttiva tracciato dai due capi di Stato, il che contribuisce a soddisfare le aspettative della comunità internazionale.

Sottolineando che la diplomazia tra i capi di Stato costituisce il punto di riferimento delle relazioni Cina-USA, Wang ha affermato che le due parti dovrebbero preparare la prossima fase di scambi di alto livello in uno spirito di uguaglianza, rispetto e reciproco vantaggio, rafforzando la comunicazione, promuovendo la cooperazione, gestendo le divergenze, rispettando i rispettivi interessi fondamentali e trasmettendo un messaggio positivo che dimostri l’impegno dei due Paesi a portare avanti una relazione bilaterale costruttiva improntata alla stabilità strategica, promuovendo così insieme la pace e lo sviluppo mondiali.

Wang ha inoltre avuto uno scambio di opinioni con Rubio sulla situazione in Medio Oriente e su altre questioni.

(ITALPRESS).