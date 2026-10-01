HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cinque università di Hong Kong hanno confermato la propria posizione tra le prime 100 al mondo, secondo la classifica mondiale delle università 2027 pubblicata dalla testata britannica “Times Higher Education” (THE).

Secondo la classifica, l’Università di Hong Kong si è collocata al 33esimo posto a livello globale, seguita dall’Università cinese di Hong Kong al 42esimo, dall’Università di scienza e tecnologia di Hong Kong al 58esimo, dalla City University di Hong Kong al 70esimo e dal Politecnico di Hong Kong al 79esimo.

Inoltre, la Hong Kong Baptist University si è classificata al 205esimo posto, mentre l’Education University di Hong Kong e la Lingnan University si sono posizionate rispettivamente al 212esimo e al 257esimo.

Xiang Zhang, presidente e vice cancelliere dell’Università di Hong Kong, ha dichiarato che l’ateneo continuerà a portare avanti la propria missione di istituzione di primo piano a livello globale, promuovendo il progresso attraverso un’istruzione di livello mondiale e l’innovazione nella ricerca, per rafforzare il proprio contributo al miglioramento di Hong Kong, della nazione e del mondo.

Chun-Sing Lee, presidente ad interim della City University di Hong Kong, ha affermato che l’ateneo continuerà ad approfondire la collaborazione internazionale nell’ambito della didattica e della ricerca, a formare futuri leader dotati di competitività globale e senso di responsabilità sociale e a sostenere attivamente lo sviluppo di Hong Kong come culla di talenti di livello mondiale.

Jin-Guang Teng, rettore del Politecnico di Hong Kong, ha dichiarato che l’ateneo continuerà ad approfondire l’innovazione nella ricerca e nell’insegnamento, ad ampliare attivamente la collaborazione multidisciplinare e internazionale, ad accelerare l’applicazione dei risultati innovativi e a impegnarsi per costruire un polo dell’innovazione che riunisca i migliori talenti a livello globale.

Sono state valutate complessivamente 2.297 università di 118 Paesi e regioni in cinque ambiti chiave: insegnamento, ambiente di ricerca, qualità della ricerca, apertura internazionale e rapporti con l’industria.

(ITALPRESS).