SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gesang Dolma mostra la tecnica di tessitura del pulu alla 48esima edizione della WorldSkills Competition a Shanghai, nella Cina orientale, il 26 settembre 2026. Il pulu, un tipo di tessuto tradizionale tibetano in lana, viene prodotto da oltre venti secoli. Generazione dopo generazione, viene utilizzato come materiale principale per confezionare abiti e cappelli tradizionali tibetani. Nel 2022, un gruppo di assistenza di Shanghai ha avviato un programma di collaborazione per contribuire a rafforzare il settore della tessitura del pulu nella contea di Gyangze, nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang. Successivamente, Gesang Dolma e altri 13 artigiani del pulu si sono recati a Shanghai per un percorso di formazione, mettendo poi in pratica quanto appreso nella loro località d’origine. Grazie all’iniziativa di assistenza attraverso il gemellaggio, nella contea è stato inoltre istituito un laboratorio dedicato al pulu, con l’obiettivo di contribuire a trasformare questa attività artigianale tradizionale, attualmente praticata da piccole imprese familiari, in un’attività su scala più ampia e meglio organizzata. Gesang è stata invitata a mostrare la tecnica di tessitura del pulu alla 48esima edizione della WorldSkills Competition, tenutasi dal 22 al 27 settembre a Shanghai, attirando centinaia di spettatori cinesi e stranieri. “Spero di tramandare questo artigianato tibetano e di dargli nuova vitalità”, ha dichiarato.

-Foto Xinhua-

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