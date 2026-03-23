Cina: Chongqing, turismo rurale in crescita nel villaggio di Jiti (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 22 marzo 2026, mostra una veduta di un’area panoramica nel villaggio di Jiti, nella cittadina di Ersheng, a Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Negli ultimi anni, il villaggio, noto anche in passato per la coltivazione di piantine, ha lavorato per promuovere l’integrazione approfondita tra agricoltura, cultura e turismo. Creando numerose aree panoramiche a tema caratterizzate da varietà floreali che sbocciano in tutte le stagioni, ha promosso efficacemente lo sviluppo del turismo rurale e aumentato il reddito dei residenti locali.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).