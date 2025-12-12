CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 29 novembre 2025, mostra dei veicoli a nuova energia destinati all’esportazione, prodotti a Chongqing, in attesa di essere caricati su un treno merci presso una base logistica per veicoli commerciali a Chongqing, nel sud-ovest della Cina. Negli ultimi anni, mentre Chongqing accelerava la sua trasformazione in un hub dell’entroterra per l’apertura, un numero crescente di veicoli prodotti a livello locale ha raggiunto i mercati esteri.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
