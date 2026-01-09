Cina: cane lupo di Kunming eccelle in servizi di soccorso (2)

KUNMING (CINA)(XINHUA/ITALPRESS) – Un cane lupo di Kunming svolge un addestramento per la ricerca di sostanze stupefacenti presso la base dei cani poliziotto di Kunming del ministero della Pubblica Sicurezza, nella città della provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 5 gennaio 2026. Il cane lupo di Kunming è una razza unica allevata dalla base dei cani poliziotto nell’arco di oltre sei decenni di lavoro. È stata allevata utilizzando risorse canine locali e con l’impegno di diverse generazioni di professionisti dei cani poliziotto. Nel 1988 la razza ha superato la verifica a livello ministeriale ed è stata formalmente denominata “cane lupo di Kunming”, segnando il suo riconoscimento ufficiale all’interno del sistema cinese di polizia. Oggi la razza è ampiamente impiegata dalle autorità cinesi di pubblica sicurezza, dalla dogana, dai servizi antincendio e dalle forze armate, svolgendo compiti che includono il tracciamento, il rilevamento, la protezione della sicurezza e le operazioni di soccorso. Allevata a livello nazionale, questa specie si è ben adattata ai diversi climi, terreni e ambienti operativi del Paese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).