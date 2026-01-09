Cina: cane lupo di Kunming eccelle in servizi di soccorso (1)

KUNMING (CINA)(XINHUA/ITALPRESS) – Un cucciolo di cane lupo di Kunming fotografato presso la base dei cani poliziotto di Kunming del ministero della Pubblica Sicurezza, nella città della provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 5 gennaio 2026. Il cane lupo di Kunming è una razza unica allevata dalla base dei cani poliziotto nell’arco di oltre sei decenni di lavoro. È stata allevata utilizzando risorse canine locali e con l’impegno di diverse generazioni di professionisti dei cani poliziotto. Nel 1988 la razza ha superato la verifica a livello ministeriale ed è stata formalmente denominata “cane lupo di Kunming”, segnando il suo riconoscimento ufficiale all’interno del sistema cinese di polizia. Oggi la razza è ampiamente impiegata dalle autorità cinesi di pubblica sicurezza, dalla dogana, dai servizi antincendio e dalle forze armate, svolgendo compiti che includono il tracciamento, il rilevamento, la protezione della sicurezza e le operazioni di soccorso. Allevata a livello nazionale, questa specie si è ben adattata ai diversi climi, terreni e ambienti operativi del Paese.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).