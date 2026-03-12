Cina: BYD entra in organizzazione internazionale per standardizzazione auto

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La casa automobilistica cinese BYD è entrata ufficialmente nell’International Automotive Task Force (IATF), un’organizzazione internazionale di standardizzazione dell’industria automobilistica. Lo ha annunciato ieri la società.

L’IATF è un gruppo che riunisce i costruttori automobilistici e le rispettive associazioni nazionali dell’industria e si dedica alla formulazione di requisiti fondamentali dei sistemi di qualità per la catena di fornitura automobilistica. Tra i suoi membri figurano BMW Group, Ford Motor Company e Volkswagen AG, il cui schema di certificazione è riconosciuto dalle principali case automobilistiche a livello mondiale.

Zhao Jianping, vice presidente di BYD, ha affermato che la società considera l’ingresso come un solido riconoscimento da parte di un’autorevole organizzazione internazionale per le case automobilistiche cinesi.

Zhao ha aggiunto che BYD approfondirà il coordinamento con l’IATF, i suoi membri e gli IATF Oversight Offices per integrare le innovazioni tecnologiche e l’esperienza nella gestione della qualità nel settore dei veicoli a nuova energia (NEV) al sistema globale degli standard, contribuendo alla transizione verde dell’industria automobilistica mondiale.

BYD è uno dei principali produttori cinesi di NEV. Nel 2025 il colosso automobilistico ha venduto oltre 4,6 milioni di veicoli, con le vendite all’estero di autovetture e pickup che hanno raggiunto 1,04 milioni di unità, in aumento del 145% su base annua. I suoi veicoli a nuova energia sono oggi disponibili in 119 Paesi e regioni.

