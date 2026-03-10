Cina: base Dazhou tutela oltre 20 specie ittiche rare e commerciali (1)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il personale controlla la crescita dei pesci presso la base di Dazhou dell’istituto di ricerca sulla pesca del distretto di Wanzhou, a Chongqing, nella Cina sud-occidentale, il 9 marzo 2026. Questa base funge da centro di acclimatazione selvatica per le specie ittiche rare presenti nel corso superiore del fiume Yangtze. Dotata di 32 gabbie a rete che coprono un’area di circa 800 metri quadrati, la base tutela oltre 20 specie ittiche rare e commerciali. La sua produzione annuale di avannotti rari e di alta qualità supera i 20 milioni. Negli ultimi anni, la base ha continuamente rafforzato l’addestramento di breve periodo all’acclimatazione selvatica degli avannotti prima del loro rilascio nelle acque naturali, contribuendo efficacemente ad aumentare le popolazioni selvatiche delle specie rare.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).