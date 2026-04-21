Cina: azienda tech Dreame promette di rafforzare presenza sul mercato italiano

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le aziende tecnologiche cinesi si preparano a intensificare gli investimenti in Italia, mentre esponenti del mondo imprenditoriale dei due Paesi esortano a una cooperazione più stretta nell’ambito commerciale e dell’innovazione, come affermato nel corso di una tavola rotonda bilaterale organizzata dal ministero cinese del Commercio.

Nel corso della tavola rotonda sino-italiana, funzionari governativi e rappresentanti delle imprese si sono confrontati sull’espansione dei legami economici e sulla promozione della collaborazione tecnologica.

Durante la tavola rotonda, Lei Ming, co-presidente di Dreame Technology, azienda tecnologica con sede a Suzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, ha illustrato la strategia della società per rafforzare la propria presenza in Italia e le sue più ampie ambizioni a livello globale.

Lei ha affermato che una nuova ondata di trasformazione sta ridisegnando la manifattura intelligente a livello globale, con l’intelligenza artificiale e la robotica che continuano ad accelerare la loro integrazione nelle linee produttive, nelle abitazioni e nella vita urbana.

“Come azienda cinese di tecnologia smart, riteniamo che l’innovazione non sia soltanto un motore della crescita d’impresa, ma anche un ponte per una cooperazione più profonda tra Cina e Italia nella manifattura di fascia alta e nella vita smart”, ha aggiunto Lei.

Fondata nel 2017 e nata da un laboratorio di ricerca della Tsinghua University, Dreame ha costruito la propria attività attorno a tecnologie chiave come i motori digitali ad alta velocità, gli algoritmi intelligenti e la robotica avanzata. L’azienda ha affermato che, entro la fine del 2025, aveva presentato oltre 10.000 domande di brevetto nel mondo.

Dreame – sottolinea Lei – ha conquistato una solida posizione in Italia, dove ha raggiunto la leadership in diverse categorie di prodotto ed è diventata un marchio di fiducia per i consumatori locali. Facendo leva su strategie di localizzazione calibrate sul mercato italiano, l’azienda ha più volte guidato le classifiche di vendita di Amazon Italia nella categoria della pulizia dei pavimenti.

L’Italia, ampiamente considerata un polo globale della manifattura e del design di fascia alta, offre un terreno fertile per la collaborazione, ha aggiunto Lei. Dreame ha inoltre ampliato la propria presenza nelle vendite al dettaglio, aprendo due flagship store a Milano accanto ai principali marchi internazionali.

A livello globale, i prodotti Dreame sono oggi venduti in oltre 120 Paesi e regioni, raggiungendo più di 42 milioni di famiglie e centinaia di milioni di utenti. Le principali linee di prodotto dell’azienda, tra cui robot aspirapolvere e lavapavimenti, hanno conquistato posizioni di vertice per quota di mercato in oltre 30 mercati.

Lei ha affermato che l’azienda continuerà a investire in ricerca e sviluppo, servizi localizzati e innovazione sostenibile in Italia, lavorando con partner locali per promuovere l’industria della casa smart.

“Cina e Italia presentano punti di forza complementari nella manifattura intelligente e nella cultura del design”, ha affermato. “Ci auguriamo di poter lavorare insieme per offrire ai consumatori di tutto il mondo una migliore esperienza di vita smart”.

– Foto Xinhua –

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