Cina: avvistate alcune otarde maggiori nella contea di Lindian (3)

LINDIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 13 aprile 2026 mostra alcune otarde maggiori su una prateria della contea di Lindian, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Recentemente questa specie, sottoposta a protezione statale di prima classe e inserita nella Lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN), è stata avvistata nelle praterie della contea.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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