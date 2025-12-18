Cina: avviate operazioni doganali speciali nel porto di Hainan (3)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto portuale cinese (a sinistra) e un membro straniero dell’equipaggio al lavoro dopo l’arrivo di una nave carica di materie prime petrolchimiche al porto di Yangpu, a Danzhou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 18 dicembre 2025. Giovedì la Cina ha avviato operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan. La nave, carica di materie prime petrolchimiche, è arrivata nel porto in mattinata, segnando il primo lotto di materie prime petrolchimiche a dazi zero a essere sottoposto a sdoganamento speciale dopo l’avvio delle operazioni. Le merci ammontavano a 179.000 tonnellate, con un valore complessivo di quasi 400 milioni di yuan (circa 56,8 milioni di dollari USA).

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).