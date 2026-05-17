Cina: autorità di regolamentazione del mercato delinea misure a sostegno dell’economia privata

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato ha pubblicato un piano di lavoro per il 2026 a sostegno dello sviluppo dell’economia privata, delineando 34 compiti chiave volti a creare un ambiente di mercato più equo e a migliorare i servizi di regolamentazione.

Il piano chiede di attribuire pari importanza alla regolamentazione standardizzata e alla promozione dello sviluppo, impegnandosi a favorire una concorrenza leale, innovare gli approcci regolatori e rafforzare i servizi per sostenere lo sviluppo di alta qualità del settore privato.

Per rafforzare le garanzie giuridiche e politiche, le autorità di regolamentazione del mercato miglioreranno il quadro giuridico per la concorrenza leale e il sistema di supervisione degli oneri a carico delle imprese. Secondo il piano, saranno compiuti sforzi per ampliare gli incentivi basati sul credito, rafforzare il sostegno tecnico al commercio e migliorare le misure politiche per le attività individuali.

L’autorità evidenzia inoltre misure per mantenere un ordine di mercato equo, tra cui la rimozione delle barriere, l’avanzamento della costruzione di un mercato nazionale unificato, il rafforzamento della guida alla conformità antitrust e il contrasto alla concorrenza esasperata.

In termini di applicazione delle norme, le autorità esploreranno modelli di ispezione da remoto, senza contatto e basati su codici QR, miglioreranno l’equità dell’applicazione amministrativa della legge, intensificheranno la rettifica in aree chiave e rafforzeranno la capacità di governance.

Inoltre, l’autorità afferma che rafforzerà i servizi per le imprese private fornendo un sostegno più mirato alle attività individuali e consolidando le infrastrutture per la qualità a sostegno dello sviluppo di alta qualità.

Questa misura politica arriva mentre le imprese private cinesi guidano innovazioni di svolta in diversi settori chiave, sostenute da politiche governative favorevoli che incoraggiano l’imprenditorialità e liberano la vitalità del mercato nel progresso tecnologico.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).