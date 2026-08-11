GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei membri dello staff sono al lavoro nel reparto di assemblaggio generale dello stabilimento di ARIDGE per la produzione in serie di auto volanti a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 10 agosto 2026. Ieri qui si è tenuta una cerimonia per l’uscita dalla linea di produzione del millesimo sistema di propulsione elettrica destinato all’auto volante di ARIDGE, soprannominata “Portaerei terrestre”. ARIDGE è un’azienda pioniera nello sviluppo di soluzioni per la mobilità a bassa quota con sede nel Guangdong. Il suo stabilimento per la produzione in serie di auto volanti a Guangzhou, che copre un’area di circa 120.000 metri quadrati, produce principalmente il componente aereo della “Portaerei terrestre”.

-Foto Xinhua-

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