QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff (il primo da destra) presenta un musicista-robot di una band in un negozio esperienziale 6S dedicato ai robot a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, l’11 agosto 2026. Recentemente, a Qingdao ha aperto il primo negozio di questo tipo, attirando un gran numero di consumatori per visite ed esperienze. Il punto vendita integra sei funzioni principali, tra cui vendita, pezzi di ricambio, assistenza, rilevazione, noleggio e personalizzazione, contribuendo a favorire l’ulteriore diffusione dei robot nella vita delle persone.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).