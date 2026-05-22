CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I visitatori studiano un drone antincendio durante l’ottava edizione della Fiera internazionale per gli investimenti e il commercio della Cina occidentale a Chongqing, municipalità nel sud-ovest della Cina, il 21 maggio 2026.

L’evento si è aperto qui ieri e ha visto la firma di 212 contratti per un valore complessivo di oltre 150 miliardi di yuan, circa 22 miliardi di dollari. A tema “Nuova Cina occidentale, nuova manifattura, nuovi servizi”, la fiera, in programma fino al 24 maggio, comprende quasi 40 simposi, oltre a eventi di matchmaking tra investimenti e commercio e attività di promozione dei consumi. Con una superficie espositiva totale di 150.000 metri quadrati, l’edizione di quest’anno ha attirato quasi 1.400 imprese provenienti da 50 Paesi e regioni. Il Regno Unito è il Paese ospite d’onore. La fiera ha inoltre pubblicato per la prima volta un catalogo, la Invest in Chongqing List of Opportunities.

-Foto Xinhua-

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