Cina: aperto al traffico nuovo ponte al confine con Repubblica popolare democratica di Corea su fiume Yalu

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri è stato ufficialmente aperto al traffico il nuovo ponte tra la Cina e la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) sul fiume Yalu, con le due parti che hanno tenuto congiuntamente una cerimonia di inaugurazione per questa arteria transfrontaliera.

Il ponte strallato sul fiume Yalu funge da collegamento di trasporto transfrontaliero tra la città di Dandong, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, e la città di Sinuiju, nella provincia del Pyongan settentrionale, nella RPDC.

Il ponte, dotato di due piloni e due piani di stralli, presenta un impalcato largo 28,5 metri, progettato con quattro corsie per il traffico bidirezionale, mentre il suo spazio libero per la navigazione è progettato per consentire il passaggio di imbarcazioni fino alla classe delle 3.000 tonnellate.

Il nuovo ponte agevolerà ulteriormente il commercio e gli scambi tra le popolazioni dei due Paesi, ha dichiarato la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

La Cina e la RPDC sono Paesi vicini e amici, e sono collegati da montagne e fiumi: il nuovo ponte rappresenta un’importante infrastruttura per la connettività tra i due Paesi, ha osservato Mao durante un regolare briefing con la stampa.

Dandong ospita il più grande valico commerciale di frontiera della Cina con la RPDC. Prima della costruzione del nuovo ponte stradale, il ponte sul fiume Yalu, noto anche come Ponte dell’Amicizia Cina-RPDC, fungeva da collegamento misto stradale e ferroviario. Il vecchio ponte, tuttavia, poteva consentire soltanto il transito stradale a senso unico di camion di peso non superiore a 20 tonnellate.

Nel 2010, la Cina e la RPDC hanno concordato di costruire un nuovo ponte stradale a valle di quello esistente.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).