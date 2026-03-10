ONGYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 10 marzo 2026, mostra degli addetti alla manutenzione mentre controllano la linea Jintang ad altissima tensione (UHV) da ±800 kV lungo il fiume Yangtze, nella contea di Zongyang, città di Tongling, nella provincia orientale cinese dell’Anhui.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
