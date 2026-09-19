Trump annuncia l’accordo sulla Groenlandia “Controlleremo la sua sicurezza”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato sul social Truth di aver raggiunto un “ampio accordo” con la Danimarca e la Groenlandia che garantisce agli Usa “diritti militari permanenti” sull’isola artica.

“Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America hanno stipulato un accordo con il Regno di Danimarca e la Groenlandia, il quale conferisce agli Usa il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza in Groenlandia, rispondendo pienamente a tutte le nostre numerose preoccupazioni – scrive Trump -. Non vi sarà alcun costo per gli Stati Uniti! Su mia direttiva, abbiamo collaborato con i rappresentanti di Danimarca e Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti abbiano per sempre la piena facoltà di intraprendere le azioni necessarie in Groenlandia per tutelare e difendere la sicurezza sia della Groenlandia stessa che degli Stati Uniti d’America. Inoltre, d’ora in avanti, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia, né effettuare investimenti sensibili nell’area, senza la nostra esplicita approvazione scritta”.

“Per oltre un secolo, i Presidenti hanno compreso l’importanza strategica della Groenlandia, ma nessuno di loro è riuscito a intervenire concretamente in merito – sottolinea il presidente Usa -. Sono orgoglioso di essere il Presidente che ha affrontato in modo definitivo e permanente questa questione di grande rilievo. Si tratta di un accordo a “durata illimitata”: non ha scadenza! Siamo profondamente onorati e fieri di quanto appena avvenuto; quanto concordato oggi sarà un patrimonio prezioso per il popolo americano. Avvieremo immediatamente il processo per stabilire una significativa presenza militare nell’area più idonea della Groenlandia – e ve ne sono molte – collaborando con la popolazione locale per lo sviluppo e la realizzazione del progetto. Questa soluzione rappresenta un grande successo per gli Stati Uniti d’America, la Danimarca, la Groenlandia e tutti i nostri alleati. Attendiamo con entusiasmo di collaborare con le meravigliose popolazioni di Danimarca e Groenlandia per costruire un futuro magnifico legato a questo vasto territorio di estrema importanza strategica – conclude Trump -. Ne garantiremo la massima tutela! È un sogno che si avvera per gli Stati Uniti d’America: un traguardo storico, speciale e di fondamentale importanza”.

– Foto IPA Agency –

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