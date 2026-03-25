Cina: al via lavori per nuovo aeroporto nella Greater Bay Area

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I lavori di costruzione di un nuovo aeroporto sono ufficialmente iniziati oggi nella provincia meridionale cinese del Guangdong, aggiungendo un nuovo hub alla Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao.

Il Pearl River Delta Hub (Guangzhou New) Airport si trova nel distretto di Gaoming della città di Foshan, nel centro geografico delle città di Foshan, Zhaoqing, Jiangmen e Yunfu. Dovrebbe servire direttamente una popolazione di oltre 20 milioni di persone.

Con un investimento complessivo di 41,81 miliardi di yuan (circa 6,07 miliardi di dollari), il progetto comprenderà due piste parallele ampiamente distanziate, un terminal di circa 260.000 metri quadrati e 94 piazzole per aeromobili. È progettato per gestire un traffico annuo di 30 milioni di passeggeri, 500.000 tonnellate di traffico merci e di posta e 260.000 decolli e atterraggi.

Gli aeroporti per il trasporto già esistenti nella GBA sono situati principalmente nella parte orientale del delta del fiume Pearl, secondo un funzionario della Guangdong Airport Authority. Il nuovo aeroporto fungerà da hub di trasporto per la parte occidentale della Gba.

Nel 2024, il Pil della Gba ha superato quello sia della New York Bay Area sia della San Francisco Bay Area, collocandola tra le principali aree portuali del mondo. Si prevede che la sua produzione economica supererà i 15.000 miliardi di yuan nel 2025.

Gli aeroporti della Gba hanno registrato risultati eccezionali nel 2025, gestendo oltre 230 milioni di viaggi di passeggeri e circa 9,72 milioni di tonnellate di merci e posta. I dati hanno consolidato lo status della regione come uno dei principali cluster mondiali di hub dell’aviazione, secondo i dati operativi diffusi da sette grandi aeroporti della regione.

L’Airports Council International prevede che la domanda di trasporto aereo passeggeri nella Gba salirà a 420 milioni nel 2035.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).