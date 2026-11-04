Cina: al via la Hong Kong Legal Week, apre il primo ufficio estero di UNIDROIT

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Hong Kong Legal Week 2026 ha preso il via lunedì, con dibattiti su temi tra cui la cooperazione giuridica regionale, la risoluzione delle controversie internazionali, lo sviluppo dello Stato di diritto nei rapporti con l’estero, le tecnologie applicate al diritto e le opportunità nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao.

A dare il via alla settimana è stata l’inaugurazione ufficiale dell’Ufficio di collegamento per l’Asia-Pacifico dell’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT).

John Lee, capo dell’esecutivo della regione amministrativa speciale di Hong Kong, ha dichiarato che l’istituzione dell’ufficio, il primo dell’istituto al di fuori della sua sede di Roma, rappresenta una decisione di profonda rilevanza per l’UNIDROIT, per Hong Kong e per l’intera regione.

Lee ha dichiarato che l’istituzione dell’ufficio rafforzerà ulteriormente il rapporto di collaborazione di lunga data tra Hong Kong e l’UNIDROIT, fungendo da catalizzatore per un futuro più armonioso e prospero per l’Asia-Pacifico e oltre.

Enzo Moavero-Milanesi, presidente dell’UNIDROIT, ha dichiarato che l’Asia-Pacifico è una delle regioni più dinamiche e in più rapida crescita al mondo e che l’istituzione dell’ufficio di collegamento a Hong Kong darà un forte impulso allo sviluppo dell’UNIDROIT. Ha aggiunto di auspicare una collaborazione con Hong Kong per conseguire risultati proficui.

(ITALPRESS).