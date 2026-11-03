LANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dunhuang, antico snodo della Via della seta nella Cina nord-occidentale, è diventata un punto di riferimento per il dialogo interculturale con l’apertura, oggi, della nona edizione della Fiera culturale internazionale della Via della seta (Dunhuang).

L’evento di tre giorni ha riunito circa 1.200 rappresentanti provenienti da oltre 50 Paesi e regioni. Il programma comprende forum, mostre culturali e spettacoli artistici volti a mettere in luce la ricca cultura di Dunhuang e a promuovere il dialogo sulla cooperazione culturale globale.

Intervenendo alla cerimonia di apertura, Shahbaz Khan, direttore dell’Ufficio regionale dell’UNESCO per l’Asia orientale, ha dichiarato che sono urgentemente necessari nuovi modelli di scambio tra civiltà per “toccare il cuore delle persone, placare le ostilità, superare le divisioni e favorire l’armonia nel nostro mondo”.

“Dunhuang non solo conserva reperti culturali di eccezionale rarità e tutela un patrimonio culturale immateriale di eccezionale valore, ma offre anche preziosi insegnamenti storici alle nazioni moderne che cercano un terreno comune nel rispetto delle differenze”, ha aggiunto.

Dunhuang, nella provincia del Gansu, era un crocevia di civiltà durante l’antichità. Oggi continua ad attirare visitatori e studiosi da tutto il mondo desiderosi di esplorare il significato storico delle grotte di Mogao.

Daren Tang, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, ha dichiarato che l’eredità di Dunhuang come importante snodo dell’antica Via della seta “ci ricorda che la cultura non si sviluppa nell’isolamento, ma attraverso gli scambi, le nuove idee e la creatività”.

Parallelamente ai forum, le mostre presentano prodotti culturali e tipici di diversi Paesi, offrendo uno scorcio su culture e tradizioni differenti.

Per espositori come l’imprenditore vietnamita Luong The Vinh, la fiera rappresenta anche un’occasione di scambio a livello locale. “L’evento mi ha aiutato a incrementare le vendite e mi offre anche l’opportunità di scambiare idee con persone provenienti da diversi Paesi”, ha dichiarato.

Dalla sua inaugurazione nel 2016, la fiera ha attirato quasi 10.000 partecipanti provenienti da oltre 120 Paesi e regioni, favorendo gli scambi culturali e il dialogo tra civiltà.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).