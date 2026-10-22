Cina: al via deviazione idrica 2026-2027 su tratto est del progetto sud-nord (2)

YANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 21 ottobre 2026, mostra le paratoie della prima fase del tratto orientale del Progetto di deviazione idrica da sud a nord, nel distretto di Jiangdu della città di Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Secondo la China South-to-North Water Diversion Corporation, martedì sono state avviate le operazioni di trasferimento idrico per il periodo 2026-2027 lungo l’intera linea della prima fase del tratto orientale del progetto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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