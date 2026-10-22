Cina: al via deviazione idrica 2026-2027 su tratto est del progetto sud-nord (1)

YANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 21 ottobre 2026, mostra una veduta del fiume Gaoshui, un canale di trasporto dell’acqua del tratto orientale del Progetto di deviazione idrica da sud a nord, nel distretto di Jiangdu della città di Yangzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Secondo la China South-to-North Water Diversion Corporation, martedì sono state avviate le operazioni di trasferimento idrico per il periodo 2026-2027 lungo l’intera linea della prima fase del tratto orientale del progetto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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