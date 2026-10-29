Cina: al via a Qingdao la 29esima Fisheries & Seafood Expo (1)

QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore parla con un espositore alla 29esima edizione della China Fisheries & Seafood Expo a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 28 ottobre 2026. La fiera ha preso il via ieri, con una superficie espositiva di circa 120.000 metri quadrati, che ospita esposizioni dedicate alle materie prime acquatiche e ai prodotti trasformati, alle tecnologie e alle attrezzature per l’acquacoltura e la lavorazione, nonché alle strutture logistiche della catena del freddo. La fiera, che durerà fino al 30 ottobre, ha attirato numerosi produttori e acquirenti nazionali e internazionali alla ricerca di opportunità commerciali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)