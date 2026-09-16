Cina: Airbus consegna il primo A320 assemblato nella nuova FAL di Tianjin (1)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni ospiti posano per delle foto con il primo velivolo della famiglia A320 assemblato nella nuova Linea di assemblaggio finale (FAL) di Airbus a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 16 settembre 2026. Airbus ha consegnato oggi questo primo aereo assemblato nella nuova FAL, la seconda di questo tipo sia in Cina che in tutta l’Asia, nella città portuale settentrionale cinese di Tianjin.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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