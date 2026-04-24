PECHINO (CINA) (XINHUA) – Il ministero del Commercio cinese ha annunciato di aver deciso di inserire sette aziende dell’Unione europea nella propria lista di controllo sulle esportazioni, con l’obiettivo di salvaguardare la sicurezza nazionale e gli interessi del Paese e adempiere agli obblighi internazionali in materia di non proliferazione.

Secondo quanto reso noto dal ministero, agli operatori commerciali è vietato esportare verso queste sette entità beni a duplice uso. Le società interessate sono FN Herstal (Fabrique Nationale de Herstal), Omnipol a.s., Hensoldt AG, Excalibur Army spol. s.r.o., SpaceKnow Inc., Odstepny Zavod s.r.o., VZLU Aerospace a.s. e FN Browning.

Il ministero ha inoltre precisato che organizzazioni e individui all’estero non potranno trasferire o fornire a tali entità beni a duplice uso di origine cinese e che eventuali attività in corso dovranno essere immediatamente sospese.

(XINHUA).