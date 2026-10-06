Cina: afflusso di turisti nelle aree rurali per la Festa nazionale (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 5 ottobre 2026, mostra dei turisti che osservano i crisantemi in un sito panoramico nella città di Xinghua, nella provincia orientale cinese del Jiangsu . Un gran numero di visitatori si è riversato nelle aree rurali di tutta la Cina durante le vacanze per la Festa nazionale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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